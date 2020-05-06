التعليم: غرف عملياتنا تراقب سير امتحان أولى ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".
ودخل منذ قليل، طلاب الصف الاول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لآداء امتحان مادة الجغرافيا في الفترة الصباحية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.
حيث يتواجد الان على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب المحافظات التالية :
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء
أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات :
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/