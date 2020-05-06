حسام باولو لـ صدى البلد: الأهلي الأحق بلقب الدوري إذا تم إلغاء المسابقة

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز توقف منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، ولا أحد يعلم هل الموسم سيستكمل أم سيتم إلغاؤه وهل سيكون هناك بطل للمسابقة في حالة الإلغاء أم لا.

وقال حسام باولو في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": "الأهلي يجب أن يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في حال إلغاء المسابقة لكونه المتصدر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فالأهلي هو الأفضل هذا الموسم عن جدارة واستحقاق".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته الخاصة : "أتمني أن يتم استكمال الدوري هذا الموسم وأن تعود الحياة لطبيعتها، وبإذن الله سيتم رفع البلاء والوباء عنا قريبا ".

جدير بالذكر أن اللاعب حسام باولو من المهاجمين المميزين الذين لم يخدمهم الحظ في اللعب كثيرا لمنتخب مصر، حيث لعب باولو للعديد من الأندية أبرزها الزمالك والداخلية وسموحة السكندري وطلائع الجيش.

قال اللاعب حسام باولو مهاجم نادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، إن النادي الأهلي يجب أن يتوج بلقب الدوري إذا تم إلغاء المسابقة هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.