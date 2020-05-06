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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 13 .. تورط زينة في عملية ابتزاز

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:56 ص
زينة
زينة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل جمع سالم تورط مريم " زينة" في عملية ابتزاز من قبل الشخص الذي يجلب لها دواء الاعصاب ويطلب منها مليون جنيه وإلا سوف ينشر صورا لها وهو يعطيها دواء ممنوعا ويفضحها. 



وتتصل مريم على الفور بصديقها سامح وتطلب منه المساعدة لكي تجد حلا سريعا لهذه الأزمة لأنها تخشى على سمعتها كونها طبيبة وتصاب بالتوتر والقلق. 



وبعد تعرض ابنة عباس " احمد صيام" للاجهاض بعد ضرب مجدي لها، يذهب الشيخ يوسف " محمد عادل" الى المستشفى للاطمئنان عليها، وعندما يسأل عن شقيقه يونس " محمد شاهين" لم يجده ويتأكد أنه ذهب لتنفيذ عملية السرقة.



يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور ة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.



ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي ، محمد علاء ، محمد عادل ومحمد شاهين.

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