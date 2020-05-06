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محافظات

قيادات كفر الشيخ تقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:38 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بديوان عام المحافظة، للتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرة " رمضان فؤاد المالح " المُعلم بمعهد القراءات الثانوي للفتيات، وخطيب مكافأة بإدارة شرق أوقاف كفرالشيخ.



وكان المالح، قد توفي أثناء محاولته إنقاذ أشخاص من الغرق بترعة ميت يزيد بجوار الكوبري الأزرق، و نجح بالفعل فى إنقاذ اثنين من الغرق، وقد وافته المنية عند إنقاذ الشخص الثالث، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



ونعي محافظ كفرالشيخ، شهيد الشهامة، بمزيد من الحزن والأسى، سائلًا الله عز وجل أن يكتب له أجر الشهادة، والذي توفي غرقًا أثناء الصيام لينقذ مواطنين من الغرق، داعيًا الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة.



جاء ذلك بحضور أحمد سعيد، وكيل الوزارة للحسابات الخاصة بالمشيخة، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وعلاء العريان، مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، ونهى درويش، مسئول الإعلام بمشيخة الأزهر.
قيادات كفر الشيخ تقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة.. صور
قيادات كفر الشيخ تقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة.. صور
قيادات كفر الشيخ تقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة.. صور
قيادات كفر الشيخ تقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة.. صور
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