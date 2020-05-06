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حوادث

إخلاء سبيل أسرة قتيل العياط وحجز 8 متهمين على ذمة التحريات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:42 م
إخلاء سبيل أسرة قتيل
إخلاء سبيل أسرة قتيل العياط
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أجرت نيابة العياط تحقيقات موسعة في مقتل شاب خلال مشاجرة بين عائلتين بالعياط لخلاف قديم حول خطبة فتاة. 

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل والدة القتيل وشقيقيه عقب التحقيق معهم باعتبارهم أطراف بالمشاجرة وقررت حجز ٨ متهمين من العائلة الأخرى على ذمة تحريات المباحث الجنائية لتحديد دور كل منهم في المشاجرة وهوية القاتل.  

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه ر.ص لتحديد اسباب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة حيث كشفت التحقيقات الأولية ان بلاغا ورد الي مديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة بفرية المتانيا بالعياط وسقوط قتيل، انتقلت علي الفور قوات الامن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث العياط وتم القاء القبض علي ١١ متهما من الطرفين. 

افادت التحريات ان شابا كان تقدم لخطبة فتاة منذ عام الا ان الخطبة لم تكتمل واليوم اثناء توجهه للافطار بمنزل خاله بقرية الجملة في المتانيا بالعياط تجدد خلاف بينه ولين اسرة الفتاة واستدعى كل منهما انصاره ونشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بمقتل شقيقه بعد تسديد طعنة له. 

تمكنت قوة امنية برئاسة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا من ضبط ٨ متهمين من طرف الفتاة و٣ من عائلة القتيل، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 
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