أمة واحدة.. تعاون مصر مع السودان في أزمة كورونا أمر واجب

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن العالم لم يظهر حتي الأن أي شكل من أشكال التعاون بين الدول في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف الكاتب الصحفي علي السيد خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن تعاون مصر مع السودان في أزمة كورونا ، أمر واجب على الدولتين .





وأكد علي السيد أن مصر والسودان أمة واحدة ، وحضارة واحدة ولا يمكن أن تتخلي الدولتين عن بعضهم .





وأوضح أنه لايمكن أن تكون مصلحة السودان مع أية دولة أفريقية أخري مثل مصر، وذلك ظهر في مفاوضات سد النهضة .





وتابع: لا توجد دولة تخاف علي مصلحة السودان وأمن شعبها ، في العالم مثل مصر.