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محافظات

المنوفية تستبدل أغطية غرف تجميع كابلات المصرية للاتصالات بأغطية GRB

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:25 م
اغطية غرف تجميع الكابلات
اغطية غرف تجميع الكابلات
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محمد امين
صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء الشركة المصرية للإتصالات بالمنوفية في أعمال تغطية غرف تجميع كابلات الشركة  بأغطية جديدة GRB بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ، حفاظًا على البنية التحتية المعلوماتية ولضمان تقديم خدمات الإتصالات بمواصفات عالية الجودة تماشيًا مع خطة الدولة لعملية التحول الرقمى.

حيث أوضح محافظ المنوفية بأنه سيتم إستبدال أغطية غرف تجميع كابلات الشركة المصرية للإتصالات القديمة وتغييرها بأغطية جديدة GRB ، 

 حيث أن الأغطية القديمة لا تتحمل الأوزان الثقيلة مما يؤدى إلى إتلافها وسرعة تآكلها وسهولة سرقتها، بعكس الأغطية الجديدة التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة فهى تعد أغطية آمنة وذو  مواصفات عالية ومحكمة وتتحمل الأوزان الثقيلة.

هذا وقد أكد المحافظ على أن محافظة المنوفية تنفرد عن باقى محافظات الجمهورية  فى توفير هذه الأغطية الجديدة والتى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على كابلات الشركة المصرية للإتصالات من التلف وتقديم  خدمة أفضل .
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