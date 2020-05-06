محافظ أسيوط: تحرير 1495 محضرا تموينيا خلال حملة اليوم الواحد بالمراكز والأحياء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.













وأشار إلى أنه تم شن الحملات بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لاحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.













وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملة تموينية مكبرة اليوم بمركز ساحل سليم بمشاركة اسامة سحيم رئيس المركز وكمال خليفة وكيل مديرية التموين ومسئولي الصحة والطب البيطري والبيئة واستهدفت المدينة الصناعية بالغريب وبعض المخابز والمحال التجارية وأسفرت حملات اليوم عن تحرير 1495 محضرا تموينيا متنوعا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.













وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.













وأوضح أنه استقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة فضلًا عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.