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تعليم

تعليم شمال سيناء: انقطاع شبكة النت عن طلاب أولي ثانوى في امتحان اليوم أمر طاريء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:56 م
قال حمزة رضوان مدي
قال حمزة رضوان مدي عام التعليم العام بشمال سيناء
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احمد صالح
أكد حمزة رضوان مدي عام التعليم العام بشمال سيناء، ان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أجري اتصالا مع الدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد ضاهر نائبي وزير التربية والتعليم، بخصوص انقطاع الاتصالات وشبكة النت منذ صباح اليوم، وعدم تمكن أبنائنا طلاب الأول الثانوى من الدخول على المنصة لاداء الامتحان .

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وأوضح أنه تمت الإفادة بأنه سيتم اعتبار الموضوع امرا طارئا وخارج اعن ارادة ابنائنا الطلاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي ستحفظ حقوقهم كاملة في امتحانات اليوم الأول.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحثت قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى مع تحديد دور كل من مدير الإدارة التعليمية.

كما جرى توضيح دور لجنة تقدير المشروعات ومعايير وكيفية تقدير المشروع وتحديد دور المدرسة .

وتحدد موعد لتسليم المشروعات البحثية "الالكترونية - الورقية " فى الفترة من 2020/5/9 حتى 2020/5/16 م.

وتم التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .

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https://www.elbalad.news/4310601
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