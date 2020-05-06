تعليم شمال سيناء: انقطاع شبكة النت عن طلاب أولي ثانوى في امتحان اليوم أمر طاريء

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تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط



وأوضح أنه تمت الإفادة بأنه سيتم اعتبار الموضوع امرا طارئا وخارج اعن ارادة ابنائنا الطلاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي ستحفظ حقوقهم كاملة في امتحانات اليوم الأول.



كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحثت قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى مع تحديد دور كل من مدير الإدارة التعليمية. وأوضح أنه تمت الإفادة بأنه سيتم اعتبار الموضوع امرا طارئا وخارج اعن ارادة ابنائنا الطلاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي ستحفظ حقوقهم كاملة في امتحانات اليوم الأول.كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحثت قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى مع تحديد دور كل من مدير الإدارة التعليمية.



كما جرى توضيح دور لجنة تقدير المشروعات ومعايير وكيفية تقدير المشروع وتحديد دور المدرسة .



وتحدد موعد لتسليم المشروعات البحثية "الالكترونية - الورقية " فى الفترة من 2020/5/9 حتى 2020/5/16 م.





وتم التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور .



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