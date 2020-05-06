AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حظر التجوال والثانوية العامة.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لـ مواجهة كورونا.. غدا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، غدا، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشان فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر، كما يناقش اجتماع مجلس الوزراء غدا الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويبحث المجلس أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

كما سيعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض حظر التجول ساعة بداية من غد الخميس.. شاهد

رئيس الوزراء: اقتطاع 20% من رواتبنا 3 أشهر لمساندة الدولة.. فيديو

الحل في 60 دقيقة.. لماذا قلصت الحكومة حظر التجول لمدة ساعة ؟

صباح البلد يبرز اجتماع مجلس الوزراء وآليات صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

بحضور 9 وزراء ومستشار الرئيس.. مدبولى يترأس اجتماع أزمة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يجتمع مع المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

ترشيحاتنا

خالد مرتجي: زوجة أحمد شوبير أحسن واحدة بتعمل أكل

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

كان له أخ توأم.. علي جمعة يوضح معنى اسم سيدنا يعقوب.. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

بعد اتهامه بالنصب على هيفاء وهبي .. معلومات لا تعرفها عن محمد وزيري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تسلا تتخطى حدود الخيال.. ميزات مفاجئة باستخدام كاميرا السيارة

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية