خبير اقتصادي: دعم المصدرين هام للاقتصاد المصري.. فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة تشجع التصدير للخارج لأنه من ضمن الأمور الاستراتيجية الهامة للاقتصاد المصري.

وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة تتبنى برنامج لدعم المصدرين تكلفته 6 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية التى يواجهونها من ضرائب وجمارك وما إلى ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادى، أن الـ 6 مليارات التى تم تخصيصها لمساندة المصدرين تم تقسيمها كالتالى، 40% مساندة نقدية للمصدرين، 30% لسداد مستحقات المصدرين، 30% للبنية الأساسية.

ووقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد.