AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: دعم المصدرين هام للاقتصاد المصري.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:11 م
وليد جاب الله خبير
وليد جاب الله خبير الاقتصادي
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة تشجع التصدير للخارج لأنه من ضمن الأمور الاستراتيجية الهامة للاقتصاد المصري.

وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة تتبنى برنامج لدعم المصدرين تكلفته 6 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية التى يواجهونها من ضرائب وجمارك وما إلى ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادى، أن الـ 6 مليارات التى تم تخصيصها لمساندة المصدرين تم تقسيمها كالتالى، 40% مساندة نقدية للمصدرين، 30% لسداد مستحقات المصدرين، 30% للبنية الأساسية.

ووقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

 

جاء ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية لرجال الصناعة: تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار والتصدير

جمعية رجال الصناعة بالقليوبية: قرار خفض سعر الغاز جيد .. واستمراره ضرورة

بسبب كورونا.. الحكومة: توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل

لمواجهة آثار كورونا.. الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية في مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع.. الصناع: الحكومة استجابة لمطالبنا.. نطمح للوصول بالسعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية

المالية: تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه

عشان العجلة تدور.. المالية: 5 ملايين جنيه للمصدرين وبدون ورق ضرائب

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: 80 ألف إصابة بـ كورونا يوميا..وحالات أفريقيا في زيادة

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تقليص الأسبوع الدراسي ليومين.. و950 مليون جنيه لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم من البرلمان

المقصود بكلمة اسرائيل في القرآن الكريم .. فيديو

تعليق البرلمان على مقترح تقليص الأسبوع الدراسي ليومين فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تسلا تتخطى حدود الخيال.. ميزات مفاجئة باستخدام كاميرا السيارة

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية