تركيا تسجل 2253 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3584 وفاة.





فيما أعلنت الوزارة عن تسجيل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات في تركيا إلى 131 ألفا و744 إصابة.





وقال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا واحدة من أسوء دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تلك الجائحة .





وأضاف " عبدالعزيز " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية " خلود زهران " أن أردوغان يتعامل مع الأزمة باستخفاف ولا يهتم بالشعب التركي.





وأشار المتخصص في الشأن التركي، إلى أن أردوغان لم يتخذ أو يوجه بتنفيذ أي إجراءات احترازية داخل البلاد على الإطلاق إلا في وقت متأخر بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا داخل تركيا .



