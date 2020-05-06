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تعليم

إعلام القاهرة تعلن قواعد لهيئة التدريس.. واستلام الأبحاث آخر مايو المقبل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:46 م
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
وضعت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عددا من القواعد العامة للقائمين بالتدريس في الكلية، عن إعلان الموضوعات البحثية وجأت كالتاالي؛

يقوم أستاذ كل مقرر بإعلان الموضوعات البحثية للطلاب في كل مقرر يوم الخميس 7 مايو القادم، ويتم تسليم الأبحاث بدء من يوم الأحد 31 من نفس الشهر، ولمدة أسبوعين.

ويقوم القائم بالتدريس الدعم العلمي للطلاب، وإرشادهم إلى المصادر العلمية المتاحة على المناصات العلمية المتاحة وكذلك إلى أساليب كتابة المراجع والمصادر، وطرق التوثيق المناسبة.

كما يقوم أستاذ المادة بإرسال رسالة تفيد باستلام البحث إل الطالب أو الفريق البحثي بعد يوم واحد كحد أقصى من عملية الاستلام.

يتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعملية متابعة درجة التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع والتأكد من النزهة العلمية.

تطبق القواعد العلمية, ولا تقل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أو مصادر أخرى حسب المعايير المتعارف عليها.

في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر سبب عدم القبول.

يتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث لطلاب سنوات النقل من 100 درجة دون احتساب الأعمال الفصلية على أن يكون اجتياز الطالب من خلال تقييم ناجح أو راسب بالحصول على 60% من الدرجة الإجمالية.

تسليم نسخة من الأبحاث على cd لكنترول المتوى الدراسي مع الكشف الخاص برصد النتيجة للاحتفاظ بها كوثيقة بها لنجاح أو رسوب الطالب.                                                                                                                                       
إعلام القاهرة تعلن قواعد لهيئة التدريس.. واستلام الأبحاث آخر مايو المقبل
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