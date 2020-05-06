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رياضة

بعد تعافي ديبالا.. إصابة لاعب جديد في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إسماعيل محمود
أعلن نادي تورينو الإيطالي، منذ قليل، عن إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي الإيطالي بيانًا أكد فيه أنه أثناء فحص لاعبي الفريق وخضوعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا اليوم، فتبين ثبوت إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

ورفض النادي الإيطالي ذكر اسم اللاعب المصاب، مؤكدًا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالفيروس، وخضوعه للعزل المنزلي في الفترة القادمة.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد أعلن منذ قليل عن تعافي لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا من فيروس كورونا المستجد.
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