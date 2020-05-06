اجتماع مهم للحكومة غدا.. مصادر تكشف مصير الحظر في باقي أيام رمضان

يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعرض في بث مباشر.









وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدكتور مصطفي مدبولي سيعلن إجراءات جديدة تخص قطاع السياحة، متوقعا ان يستمر حظر التجول فى نفس مواعيده من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.





كان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.









ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية، بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري الذي سيعود لتقديم خدمات محددة، وكذلك السماح بجلسات اعلام الوراثة التي اتضح وجود احتياج كبير لها خلال الفترة الماضية، مع بحث إمكانية فتح جلسات أخرى، وكذا السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، وهي تخدم صناعة السيارات في مصر، مع دراسة امكانية فتح خدمات أخرى خلال الأسابيع التالية، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم.



