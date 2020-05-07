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حوادث

حبس سائقين لإتجارهما في الهيروين بمدينة بدر

الخميس 07/مايو/2020 - 01:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الشروق وبدر، حبس سائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحرى على نشاط المتهمين.

كما كلفت النيابة، بارسال عينه من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لبيان فاعلية المادة المخدرة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت اتجار "محفوظ"، و"طارق "سائقين، ومقيمون بدائرة القسم، في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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