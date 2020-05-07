حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 7-5- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على الفيس بوك
وفيما يلي حظك اليوم الخميس 7-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: فينوس في برجك تدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
ماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك.
مهنيا: قد تميل اليوم للتسرع أو لفرض آرائك، لكن ينصحك الفلك بأن تدرس جيدا تجنبا للأخطاء.
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: فينوس في برجك تدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
ماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك.
مهنيا: قد تميل اليوم للتسرع أو لفرض آرائك، لكن ينصحك الفلك بأن تدرس جيدا تجنبا للأخطاء.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تعمل في سرية وكتمان.
ماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء ويدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم تدفعك للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
ماليا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
مهنيا واجتماعيا: يعدك المريخ بنجاحات وأوقات ممتعة تقضيها مع الزملاء والأصدقاء فقط ابتعد عن الاستفزاز.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ بمنزلك الثامن يشعل طاقتك العاطفية ويمنحك روح رومانسية ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وانتبه لحقوقك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.
عائليا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز وتحمّل المسئولية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: المريخ والقمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عن آرائك وعما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عائليا: القمر اليوم في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يُفسد علاقتك بأشخاص من العائلة.
اجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تعمل في سرية وكتمان.
ماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء ويدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم تدفعك للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
ماليا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
مهنيا واجتماعيا: يعدك المريخ بنجاحات وأوقات ممتعة تقضيها مع الزملاء والأصدقاء فقط ابتعد عن الاستفزاز.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ بمنزلك الثامن يشعل طاقتك العاطفية ويمنحك روح رومانسية ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وانتبه لحقوقك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.
عائليا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز وتحمّل المسئولية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: المريخ والقمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عن آرائك وعما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عائليا: القمر اليوم في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يُفسد علاقتك بأشخاص من العائلة.
اجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك