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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 /5 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الخميس 07/مايو/2020 - 01:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس  7-5- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تقدمها خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على الفيس بوك


وفيما يلي حظك اليوم الخميس 7-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا وعائليا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

ماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء ويدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

عاطفيا: فينوس في وضع داعم تدفعك للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

ماليا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.


الميزان

من 23/9 إلى 22/10

ماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

مهنيا واجتماعيا: يعدك المريخ بنجاحات وأوقات ممتعة تقضيها مع الزملاء والأصدقاء فقط ابتعد عن الاستفزاز.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

ماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ بمنزلك الثامن يشعل طاقتك العاطفية ويمنحك روح رومانسية ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وانتبه لحقوقك.


الجدي

من 22/12 إلى 20/1

صحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وأن تتبع نظاما صحيا.

عائليا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز وتحمّل المسئولية.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: المريخ والقمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عن آرائك وعما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عائليا: القمر اليوم في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يُفسد علاقتك بأشخاص من العائلة.

اجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك
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