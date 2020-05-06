تنفيذ إزالة فى المهد بمنطقة السبتية شمال الأقصر ..صور

قامت رئاسة حي شمال بمدينة الاقصر، اليوم الأربعاء بقيادة أحمد زين رئيس الحى، وتحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، تنفيذ إزالة في المهد عبارة عن قواعد خرسانية واعمدة في منطقة السبتية خلف سور معبد الكرنك بإجمالي مساحة ٦٠ م٢.





كان ذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بمديرية امن الاقصر بالتعاون مع معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الاقصر.





ياتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبناءا على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .



واكد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ، بانه يتم التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.





وأكد رئيس مدينة الأقصر على استمرارية حملات الإزالة لكافة التعديات في مهدها وعدم البناء المخالف أو البناء على أراضي أملاك الدولة.



