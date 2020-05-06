٦٠٠ مليار جنيه.. أحمد موسي: تنمية سيناء من الملفات المهمة أمام الرئيس السيسي

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الدولة تقوم بعمل مشروعات فى سيناء، والمشروعات ما زالت مستمرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.





وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن تنمية سيناء من الملفات المهمة التى يهتم بها الرئيس السيسي.





وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن حجم المشروعات التى تمت فى سيناء فى الفترة الأخيرة وصلت لـ 600 مليار جنيه، وأكد أن الرئيس يسعى لعمل تنمية فى كل منطقة بسيناء.





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة تسعى لعمل تحمع سكنى فى سيناء ويكون هناك تنمية حقيقية و الدلوة تسعى لتوفير جميع المرافق للمنازل.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصةً من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستساهم في إعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصةً إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيًا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.