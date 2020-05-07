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أخبار البلد

محافظ الغربية: توفير المواد الغذائية لـ عزبة المنشاوي وقرية كفر الشيخ سليم بعد العزل

الخميس 07/مايو/2020 - 08:03 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار توفير الدعم الكامل للأهالى بعزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة مركز السنطة المعزولة، وقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا والذي تم عزلهما، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلي أنه تم ادخال كميات كبيرة اليوم الأربعاء من السلع الغذائية والفاكهة والخضراوات الي عزبة المنشاوي، وتشمل 2,4 طن سلع مقررات تموينية، و 97 أسطوانة بوتاجاز ، و2000 رغيف خبز، و300 كيلو لحمة، و200 كرتونة مواد غذائية.

وفي قرية كفر الشيخ سليم ، تم ادخال 240 كيلو لحمة، و500 كرتونة و286 شنطة سلع غدائية، وصرف حصة الدقيق لمدة 7 ايام لعدد 2 مخبز بالقرية بإجمالي 252 شيكارة، وتوفير أسطوانات غاز بكميات كافية لعدد 1 مستودع، وضخ سيارات بوتاجاسكو لتوزيع الأسطوانات داخل القرية ، وصرف 50% من الحصة التموينية وعدد 8 مشروع جمعيتي ، الي جانب توفير 700 كرتونة مواد غذائية و 300 كيلو لحمة بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجامعة طنطا .

أوضح د. طارق رحمي، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بقرية كفر الشيخ سليم، وعزبة المنشاوى، بمشاركة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، الي جانب توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا باستمرار أعمال التطهير على مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يذكر أنه تم عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة مركز السنطة، الي جانب عزل مربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية أول طنطا، لمدة 14 يوما، اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
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