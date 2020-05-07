بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

تأثر السوق العقاري في المملكة المتحدة بتفشي فيروس كورونا المستجد، وأصبح من الصعب على أي مواطن أن يبيع منزله لعدم وجود مشترين؛ مما أجبر أحد السكان على بيع منزله مقابل سعر زهيد .





قام «دانييل توينفور» بعرض منزله البالغ سعره 400 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل حوالي 8 ملايين جنيه مصري) للبيع بسعر بخس.





اقرأ المزيد:





ويتكون المنزل من 3 طوابق ويحتوي على 3 غرف نوم بمنطقة ترامواي باث في ميتشام جنوب لندن، وقد عرضه للبيع مقابل 2 جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 40 جنيها مصريا).





بداية القصة





اشترى دانييل المنزل منذ حوالي 8 أشهر، وعرضه للبيع لرغبته في الانتقال هو وزوجته إلى مكان آخر، لكن صفقات البيع التي حصل عليها باءت بالفشل.





وبالتزامن مع دخول البلاد في حالة إغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فقد أدرك أن بيع المنزل سيصبح أكثر صعوبة.





حيلة ذكية لبيع المنزل





لجأ الشاب البريطاني إلى حيلة ذكية لبيع منزله للأشخاص الذين يبحثون عن سكن مناسب في لندن، فقد أقام سحبًا مقابل أن يدفع كل زبون 2 جنيه إسترليني فقط.





وبعد الانتهاء يقوم بالسحب فمن تقع عليه القرعة يفوز بشراء المنزل، وبالتالي يكون دانييل قد جمع مبلغًا جيدًا يمكنه من الانتقال.



