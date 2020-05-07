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فن

إنتى مع الملائكة الآن.. تعليق مؤثر من كنزي عمرو دياب بعد رحيل جدتها

الخميس 07/مايو/2020 - 02:33 ص
كنزى عمرو دياب
كنزى عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت كنزى عمرو دياب تعليقًا جديدًا تنعى من خلاله جدتها التى رحلت منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 
وقالت كنزى عمرو دياب: "احبك يا جدتى .. انتى الان مع الملائكة". 

وكانت كنزي عمرو دياب قد نعت جدتها ونشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بـ"إنستجرام" دعاء لها وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت قد نشرت نشرت كنزي عمرو دياب فيديو لها وهي طفلة مع جدتها عبر موقع انستجرام وعلقت: "بحبك ياجدتي".

وفي وقت آخر نشرت كنزي عمرو دياب فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة.

ولم تستطع أن تتأرجح بسهولة فى البداية وعلق الحبل فى المنزل، وكتبت: "أستمتع بمحاولاتي الفاشلة".

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