حسيت بـ سكينة في قلبي.. أسرة الشهيد محمد علوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة قبل الاستشهاد ..فيديو

ولفتت والدة الشهيد، إلى أن زملاءه بعد وفاته أجمعوا على كونه أفضل قناص، مؤكدة "كان بيبقي هو الأول والباقي وراه، أنا مكنتش أعرف أنه شجاع كدا".



