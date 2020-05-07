حسيت بـ سكينة في قلبي.. أسرة الشهيد محمد علوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة قبل الاستشهاد ..فيديو

تذكرت والدة الشهيد البطل محمد علوي، آخر لحظاته معها، قائلة "دايما ما كان يقولي عمرى ماهسيبك، أنتى اللي ليا، بس هو اللي مشي وسابني، وأنا كنت أتمني أعيش معاه العمر كله".
وأضافت والدة الشهيد محمد علوي، خلال حوارها التلفزيوني ببرنامج "علي مسئوليتي" تقديم إعلامي "أحمد موسي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن الجميع حزن على رحيله، متابعة "الدنيا كلها حزنت عليه، يوم وفاته وقبل ما أعرف حسيت بسكينة في قلبي معرفش من إيه، بس هو ساعتها كان استشهد".
ولفتت والدة الشهيد، إلى أن زملاءه بعد وفاته أجمعوا على كونه أفضل قناص، مؤكدة "كان بيبقي هو الأول والباقي وراه، أنا مكنتش أعرف أنه شجاع كدا".
روت زوجة الشهيد محمد علوي، أن يوم استشهاده كان الجميع في انتظار عودته بعد غياب امتد أكثر من شهرين، مستطردة "كنت بجهز لعودته، وانا بودى بنتي الحضانة لاحظت حركة غريبة، أقصي حاجة جت في بالي أنه ممكن يكون مصاب، أو تشابه أسماء، بس مش هو".
من جانبه قال شقيق الشهيد ، إن استشهاد شقيقه شرف، متابعا "دا شرف كبير ربنا مبيدهوش إلا للي يستاهله"، معلقا "الشهيد محمد كان مثالا للجميع في بلده".