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بعد طرح الفكرة ببرنامج «على مسئوليتي».. إقبال كبير على «كوبونات» وزارة التموين.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فكرة كوبونات السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين بعد لقاء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ببرنامج «على مسئوليتي» حققت نجاحا كبيرا؛ مرددا: «الكوبونات التي طرحتها وزارة التموين بثلاث فئات وهي 20 جنيها و50 و100 جنيه وهناك إقبال كبير على جميع منافذ وزارة التموين للحصول عليها».

ووجه موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد التحية لوزير التموين على تنفيذ فكرة الكوبونات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذها بعد رمضان.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنيه.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب الدكتور  هشام المناوي في مداخلة تليفونية اثناء لقاء الوزير في برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٠، مع الإعلامي الأستاذ أحمد موسى مقدم البرنامج، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من جانب المصيلحي.

ووجه على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها بإعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.
وأشار المصيلحي إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم.
من جانبه قال اللواء  أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة القابضة فور تكليفها بهذا الأمر قامت على الفور بوضع آلية تنفيذها وبدأت في تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها.

وأكد اللواء أحمد حسنين كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علمًا بأن كل فئة لها دفتر يحتوى على 20 كوبون ويمكن شراء اكثر من دفتر لأكثر من فئة. هذا وقد حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي عدد (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.

وأشار  رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط. ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين في شراء الكوبونات السلعية التواصل مع هذه الأرقام للتعرف على أماكن بيع الكوبونات - الشركة العامة لتجارة الجملة. (ت : 01007433113) - الشركة المصرية لتجارة الجملة. (ت : 01144453221) - شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. (ت : 01202041940) - شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية. (ت : 01225205217) - شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية. (ت : 01005666185) ومرفق كذلك بيان بأماكن بيع وعناوين شراء الكوبونات.


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