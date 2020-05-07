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رياضة

ليفربول يرصد مهاجما برازيليا في ميركاتو الصيف المقبل

الخميس 07/مايو/2020 - 04:39 ص
ليفربول الإنجليزي
ليفربول الإنجليزي
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم مهاجم فريق فاسكو دا جاما البرازيلي، تاليس ماجنو، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل، حسب ما ذكرت تقارير صحفية اليوم.

وارتبط ليفربول بأكثر من لاعب في الفترة الأخيرة لتدعيم خط الهجوم.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية، أن ليفربول يتطلع إلى الحصول على خدمات مهاجم برازيلي شاب، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، وأوضحت أن لاعب فريق فاسكو دا جاما، تاليس ماجنو، يتواجد على رادار بطل أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأشارت إلى أن إدارة ليفربول أبدت إعجابها بالمهاجم البرازيلي صاحب الـ 17 عامًا.

وأفادت أن موناكو الفرنسي أيضًا قدم عرضًا للنادي البرازيلي لضم تاليس ماجنو مقابل مليون يورو.

ووفقًا للشبكة ذاتها، فإنه من المتوقع أن يقدم ليفربول عرضًا ماليًا مقاربًا لـ موناكو.
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