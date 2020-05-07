AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي: بيليه أبلغني بأنه معجب بـ زبيدة ثروت ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:11 ص
بيليه
بيليه
Advertisements
محمد رشاد
كشف أسامة خليل نجم الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي الأسبق، عن كواليس حواره مع الأسطورة البرازيلية بيليه، وقتما كان محترفًا في الولايات المتحدة الأمريكية.


وكان أسامة خليل، محترفا في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. 


وفتح أسامة خليل، قلبه بالحوار في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "تن"، قائلًا "في أول مباراة مع فلاديلفيا أمام كوزموس في نيويورك، وأثناء عملية الإحماء داخل الممر منتظرا النداء على اسمي لنزول أرض الملعب، وجدت بيليه أمامي".


وتابع "بيليه كان يشغل منصب يخص العلاقات العامة في نادي كوزموس، تحدثت معه، المذيع الداخلي يقوم بالنداء على اسمي، وزملائي يُِبلغوني بالأمر، لكن تركيزي كان فقط مع بيليه".


وأضاف "تحدثت إليّ وسألني عن بلدي، قلت له أنني من مصر"، فقال إنه يحبها كثيرًا، ولديه صداقات كثيرة، وكذلك معرفته بزبيدة ثروت".


واختتم "لقد زاملت كارلوس ألبيرتو قائد البرازيل الشهير، ومن أغرب المواقف عندما شاهدته بين شوطي أحد المباريات يدخن السجائر، علمت بعد ذلك أن تلك الأمر عادة بالنسبة له، بالطبع هذا خطأ كبير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول السابق: رحيلي عن الريدز أفضل قرار في حياتي

أول تعليق من أسامة خليل على تنظيم مصر مونديال 2030

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

نجم المنتخب يكشف شرط الإسماعيلي الوحيد لبيع باهر المحمدي لـ الأهلي

نجم الإسماعيلي: علي أبو جريشة أيقونة النادي ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد الخلاف معه.. فيفي عبده تنشر فيديو من مقلب رامز جلال ..شاهد

الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

لو مسافر.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على لاعب الإنتاج الحربي.. تفاصيل

علاقة رومانسية.. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورد الملون.. أروى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

أحلى من المحلات.. طريقة عمل عصير الدوم في البيت ..فيديو

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا