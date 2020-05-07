نجم الإسماعيلي: بيليه أبلغني بأنه معجب بـ زبيدة ثروت ..فيديو

كشف أسامة خليل نجم الفريق الأول لكرة القدم الإسماعيلي الأسبق، عن كواليس حواره مع الأسطورة البرازيلية بيليه، وقتما كان محترفًا في الولايات المتحدة الأمريكية.









وكان أسامة خليل، محترفا في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.









وفتح أسامة خليل، قلبه بالحوار في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "تن"، قائلًا "في أول مباراة مع فلاديلفيا أمام كوزموس في نيويورك، وأثناء عملية الإحماء داخل الممر منتظرا النداء على اسمي لنزول أرض الملعب، وجدت بيليه أمامي".









وتابع "بيليه كان يشغل منصب يخص العلاقات العامة في نادي كوزموس، تحدثت معه، المذيع الداخلي يقوم بالنداء على اسمي، وزملائي يُِبلغوني بالأمر، لكن تركيزي كان فقط مع بيليه".









وأضاف "تحدثت إليّ وسألني عن بلدي، قلت له أنني من مصر"، فقال إنه يحبها كثيرًا، ولديه صداقات كثيرة، وكذلك معرفته بزبيدة ثروت".









واختتم "لقد زاملت كارلوس ألبيرتو قائد البرازيل الشهير، ومن أغرب المواقف عندما شاهدته بين شوطي أحد المباريات يدخن السجائر، علمت بعد ذلك أن تلك الأمر عادة بالنسبة له، بالطبع هذا خطأ كبير".