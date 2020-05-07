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رياضة

توتر شديد في العلاقة بين برشلونة وراكيتيتش

الخميس 07/مايو/2020 - 05:57 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
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محمد رشاد
توترت العلاقة بين اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش وناديه برشلونة الإسباني، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انضمام اللاعب للبلوجرانا في عام 2014.

راكيتيتش يرتبط الآن بإمكانية مغادرة برشلونة في السوق الصيفي المقبل، لرغبته في الحصول على مزيد من الدقائق للعب، والتقدير كذلك.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة لا يريد إجبار لاعب على اتخاذ قرار ضد إرادته، والناد ملزم بقبول عرض يناسب اهتمامته.

وتلقى راكيتيتش عرضًا مغريًا من باريس سان جيرمان سابقًا، لكنه بقى مع البارسا وفضل البقاء في كامب نو، وفي ديسمبر الماضي، كان هناك عرضًا من يوفنتوس بقيمة 40 مليون يورو، لكن رفض الكرواتي أيضًا.

راكيتيتش رفض العروض المميزة وتمسك بالعودة لناديه السابق إشبيلية حال الرحيل، حيث يملك منزلًا هناك وزوجته تنتمي لتلك المدينة، الأمر الذي زاد من توتر العلاقة بينه وناديه برشلونة، لأن إشبيلية لن يقدم العرض الذي ينتظره الفريق الكتالوني
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