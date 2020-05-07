توتر شديد في العلاقة بين برشلونة وراكيتيتش

توترت العلاقة بين اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش وناديه برشلونة الإسباني، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انضمام اللاعب للبلوجرانا في عام 2014.





راكيتيتش يرتبط الآن بإمكانية مغادرة برشلونة في السوق الصيفي المقبل، لرغبته في الحصول على مزيد من الدقائق للعب، والتقدير كذلك.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة لا يريد إجبار لاعب على اتخاذ قرار ضد إرادته، والناد ملزم بقبول عرض يناسب اهتمامته.





وتلقى راكيتيتش عرضًا مغريًا من باريس سان جيرمان سابقًا، لكنه بقى مع البارسا وفضل البقاء في كامب نو، وفي ديسمبر الماضي، كان هناك عرضًا من يوفنتوس بقيمة 40 مليون يورو، لكن رفض الكرواتي أيضًا.



