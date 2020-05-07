الصين تخفض تصنيف مخاطر كورونا في جميع مناطق البلاد

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.





وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كانت آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانج في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا، حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.









وأغلقت السلطات مستشفى ميدانيا للطوارئ في المنطقة بعد إغلاق الحدود البرية، وبدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة أدت بالفعل إلى خفض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر.





وأبلغت إدارة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، عن حالتين جديدتين فقط مصابتين بفيروس كورونا قادمين من الخارج.





وقالت إن 295 مصابًا بـ كوفيد-19 لا يزالون في المستشفى، وكان 884 شخصا آخر قيد العزلة والمراقبة للاشتباه في إصابتهم أو لفحصهم الإيجابي دون ظهور أعراض.





وإجمالا، أبلغت الصين عن 4633 حالة وفاة من بين 82.885 حالة إصابة بالفيروس الذي يشتبه في أن منشأة مدينة ووهان الصناعية المركزية أواخر العام الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".