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منوعات

دراسة: فيروس كورونا يتحول لدرجة عالية من الشراسة.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت دراسة حديثة عن تطور فيروس كورونا المستجد وتحوله لسلالة شديدة الخطورة، فقد أصبح الفيروس أشرس وأشد عدوى من ذي قبل، وهي السلالة المنتشرة حول العالم الآن. 

أشارت الدراسة إلى أن أوروبا تنتشر بها تلك السلالة الخطرة من فيروس كورونا وهي "سبايك D614G" منذ منتصف فبراير الماضي حتى أصبحت هي السائدة خلال شهري مارس وأبريل، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم". 

فقد تنتشر تلك السلالة بشكل أسرع، وأوضحت الورقة البحثية التي أجراها فريق علمي بريطاني وأمريكي بمختبر "لوس ألاموس" الوطني، أن هذه السلالة تختلف تمامًا عما كانت منتشرة في مدينة ووهان الصينية،  ولكن لم تصل لسبب هذا الاختلاف.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج من خلال إجراء تحليل كمبيوتر لأكثر من 6 آلاف تسلسل DNA (الحمض النووي) لفيروس كورونا، جُمعت من جميع أنحاء العالم، وقد أكتشوا أن هذه السلالة يزيد بها طفرة D614G، التي ربما تسببت في زيادة العدوى.

فيما تؤثر تلك الطفرة على "بروتينات سبايك" الموجودة خارج الفيروس، والتي تسمح للفيروس بغزو الخلايا البشرية، ولهذا السبب، يحاولون تصميم لقاحات أو أدوية مضادة للفيروسات لمكافحة كورونا. ويوجد حاليا ما لا يقل عن 62 لقاحا قيد التطوير، ومعظمها يركز على بروتينات "سبايك".

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