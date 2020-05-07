دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

اكتشف باحثون في جامعة ولاية أريزونا مؤخرًا طفرة في وجود فيروس كورونا تؤكد أنه سيختفي بسرعة كما اختفى فيروس سارس، وهو من نفس سلالته الذي ظهر عام 2003.





وأجرى الباحثون في جامعة "أريزونا"، اختبارات على عينة من الحمض النووي DNA من مريض وأكدوا أن هناك طفرة تشبه التي حدثت في فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) لعام 2003 عندما بدأ يضعف قبل أن يختفي فجأة.





وكشفت الدراسة، عن استخدام الباحثون تقنية جديدة في مرفق علم الجينوم بالجامعة تُعرف باسم تسلسل الجيل التالي لفحص جينوم SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب مرض COVID-19 أو كورونا.





وتوضح الدراسة الصادرة يوم 6 مايو أنه تمت إضافة أكثر من 16000 تسلسل SARS-CoV-2 إلى قاعدة بيانات EpiCoVTM التابعة لمنظمة GISAID العلمية الألمانية.





واستخدم الباحثون 382 عينة من مسحة الأنف من حالات مصابة بـ COVID-19 المحتملة في أريزونا لتحديد طفرة سارس CoV-2 جديدة لم تتم رؤيتها من قبل.





وفي أحد الجينومات، المعروفة باسم AZ-ASU2923 ، تم حذف 81 زوجًا من قواعد الحمض النووي في جين يسمى ORF7a.





وينتج الجين ORF7a بروتينًا مساعدًا يساعد الفيروس في التكاثر داخل جسم الإنسان.





ويعتقد أن البروتين يساعد الفيروس على تجاوز جهاز المناعة، ما يسمح للفيروس بتكرار الخلية وقتلها قبل أن ينتشر إلى الآخرين.





ويوضح البيان "يعتقد أن البروتين الفيروسي يساعد SARS-CoV-2 على التهرب من الدفاعات البشرية ، ما يؤدي في النهاية إلى قتل الخلية".





واضاف البيان "هذا يحرر الفيروس ليصيب الخلايا الأخرى في تفاعل متسلسل يمكن أن يتسبب بسرعة في قيام الفيروس بنسخ نفسه في جميع أنحاء الجسم، ما يتسبب في نهاية المطاف في أعراض كوفيد 19 الخطيرة تظهر من ثمانية إلى 14 يومًا من الإصابة الأولية، وبالتالي فإن حذف الجين الذي ينتج البروتين يشير إلى أن الفيروس قد يضعف، على غرار ذلك الذي حدث مع السارس.





وقال إفريم ليم ، الباحث في جامعة ولاية أريزونا والمؤلف الرئيسي للدراسة ، في بيان مصاحب للإصدار: "أحد أسباب هذه الطفرة هو أنها تعكس حذفًا كبيرًا نشأ في تفشي السارس عام 2003'. وفي مراحل متأخرة من وباء السارس ، خضع الفيروس لطفرات أضعفته.





ويُجري باحثو جامعة ولاية أريزونا تجارب إضافية لفهم العواقب الوظيفية للطفرة الفيروسية ، كما جاء في البيان.





وتابع المؤلف المشارك في الدراسة ماثيو سكوتش لصحيفة نيويورك بوست إنه من السابق لأوانه التأكيد بشكل قاطع على أن الفيروس كورونا COVID-19 سيضعف.





والخلاصة هي أن أحد الفيروسات يحدث بداخل تركيبه حذف كبير ما يدل على أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس دون الحصول على أجزاء كاملة من مادته الوراثية الامر الذي يجعله ضعيفا ويؤكد اختفائه مستقبلا