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مرأة

أثناء تناول الطعام.. عادة غير متوقعة تصيبك بالإمساك .. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:20 م
الامساك
الامساك
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لمياء الياسين
يعتبر الإمساك مشكلة صحية وليس مرضًا فى حد ذاته، وتختلف أسباب الإمساك وأعراضه ويزداد الأمر سوء فى رمضان والإصابة بأعراض الإمساك .

وتعد أبرز العادات الكارثية لإصابتك بالإمساك وخاصة فى رمضان  والتى أكدها الدكتور مدحت خليل استشارى الجهاز الهضمى فى برنامج صباحك مصرى على قناة " MBC MASR 2" هي عدم تناول المياه.

أشار استشارى الجهاز الهضمى إلى أن أبرز أسباب الإصابة بالأمساك هى إغفال تناول الماء وسرعه تناول الطعام وعدم مضغه جيدا بالإضافة إلى تناول الطعام بافراط على مائدة الطعام ومرة واحدة وعدم تقسيم الوجبات فى رمضان .

فى الرابط التالى إليك أبرز العادات الخاطئة التى تسبب إصابتك بالإمساك وأبرزها عشوائية تناول الملينات ومعتقدات خاطئة عن الإمساك بالإضافة إلى حيل سريعة تخلصك من الإمساك بدون ملينات.

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