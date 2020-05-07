أثناء تناول الطعام.. عادة غير متوقعة تصيبك بالإمساك .. فيديو

وتعد أبرز العادات الكارثية لإصابتك بالإمساك وخاصة فى رمضان والتى أكدها الدكتور مدحت خليل استشارى الجهاز الهضمى فى برنامج صباحك مصرى على قناة " MBC MASR 2" هي عدم تناول المياه.

أشار استشارى الجهاز الهضمى إلى أن أبرز أسباب الإصابة بالأمساك هى إغفال تناول الماء وسرعه تناول الطعام وعدم مضغه جيدا بالإضافة إلى تناول الطعام بافراط على مائدة الطعام ومرة واحدة وعدم تقسيم الوجبات فى رمضان .