أداء متباين لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع مؤشرا الاسهم لرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10300 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11934 نقطة.





ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3929 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1117 نقطة.



