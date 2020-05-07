تريند 40 .. أغنية بعشقك لـ عاصي الحلاني تحقق آلاف المشاهدات

حقق فيديو كليب أغنية "بعشقك" لـ عاصي الحلاني، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث إحتلت تريند رقم 40 على اليوتيوب، كما حققت آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها.
قام الفنان عاصي الحلاني، بتصوير فيديو كليب الأغنية داخل منزله برفقة أهله، لتسليط الضوء على اهمية الأسرة، وأهمية الجلوس في المنزل هذة الفترة.
تقول كلمات الأغنية: "متخافيش طول مانتي جمبي اطمني ومتقلقيش.. كل اللي تعبك احكهولي وماتشليش ابدا هموم.. دي حكايات.. وانا مش هلاقي زيك انتي بمعجزات .. كل اللي عدى قبل منك واللي فات.. مالوش لزوم".
بعشقك ياللي في حضن عنيدي حسيت بالأمان.. ومصدقك ده انتي اللي زيك خلصوا أصلا من زمان.. أنا بوعدك افضل معاكي حبيبتي ديما مهما كان".
أغنية "بعشقك" كلمات: إيهاب عبد العظيم، ألحان: محمد عبيه، توزيع وتسجيل: طوني سابا، وماستر: محمد مقهور.
يذكر أن نشر الفنان عاصى الحلانى صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق الحلانى على الصورة قائلا: "قصه حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريبا.. انتظرونا".