تريند 40 .. أغنية بعشقك لـ عاصي الحلاني تحقق آلاف المشاهدات

"بعشقك" لـ عاصي الحلاني، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث إحتلت تريند رقم 40 على اليوتيوب، كما حققت آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها. حقق فيديو كليب أغنية





قام الفنان عاصي الحلاني، بتصوير فيديو كليب الأغنية داخل منزله برفقة أهله، لتسليط الضوء على اهمية الأسرة، وأهمية الجلوس في المنزل هذة الفترة.



