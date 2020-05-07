نصاب يستولى من 3 مواطنين على 350 ألف جنيه بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية.





أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (معلم بمعهد أزهرى بالمحلة الكبرى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأوروبية وتدبير فرص عمل لهم بها والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها (350 ألف جنيه) مقابل تسفيرهم إلى بعض الدول الأوروبية وإيجاد فرص عمل لهم بها عقب إلغاء الحظر على الطيران، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.