AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نصاب يستولى من 3 مواطنين على 350 ألف جنيه بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج

الخميس 07/مايو/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (معلم بمعهد أزهرى بالمحلة الكبرى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأوروبية وتدبير فرص عمل لهم بها والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها (350 ألف جنيه) مقابل تسفيرهم إلى بعض الدول الأوروبية وإيجاد فرص عمل لهم بها عقب إلغاء الحظر على الطيران، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استولى منه على ٦٥٠٠ دولار.. شخص ينصب على آخر بالغربية بزعم تسفيره للعمل بالخارج

أوهمهم بفرص عمل في الخليج.. ضبط شخص متهم بالنصب على مواطني الغربية

ضبط مسجل خطر متهم بالاستيلاء على 300 ألف جنيه من مواطني الغربية

الأموال العامة: ضبط سيدتين تنصبان على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

نصاب يستولى على اموال 7 مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط شخصين نصبا على أهالى الغربية بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ترشيحاتنا

بعد إثارتها الجدل.. 10 إطلالات تبرز جمال عبير صبري

أخبار البلد: الحكومة تبحث الإجراءات الجديدة.. قصة مصابة كورونا الملقاة على الأرض.. وعبير صبري تثير الجدل

إحالة قضية الاستيلاء علي أموال الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي للجنايات

أنا ترندي حلال.. عبير صبري: مفيش مقارنة بيني ورانيا يوسف

فيديوجراف.. 15 فائدة للتمر المنقوع

أنا كرهت نفسي.. أحمد زاهر يعلق على دوره فى مسلسل البرنس| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها

عزومتك عندنا.. الكشك الصعيدي بالبيض مع الفراخ بالفريك.. فيديو

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم