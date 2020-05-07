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حوادث

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح ويضبط 60 عنصرًا إجراميًا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.

حيث أسفرت الحملات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 45 متهمًا في قضايا إتجار وتعاطى للمواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات 2035 جرام حشيش، و417 قرصًا مخدرًا، و730 جرام أستروكس، و417 جرام هيروين.

كما نجحت الحملات في ضبط 15 متهمًا بقضايا حيازة الأسلحة النارية، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش بامب اكشن، و2 طبنجة، و11 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، و11 طلقة مختلفة.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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