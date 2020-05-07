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محافظات

محافظ البحيرة: اعتماد مخططات تفصيلية جديدة للقضاء على العشوائيات.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 03:30 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة
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تواصل محافظة البحيرة أعمالها فى اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن للقضاء على العشوائيات ولضمان توصيل كافة المرافق بكافة القرى وتوابعها.

اعتمد اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة  المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة تضمنت اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى ( 1-1 ) ( 2- 2) بمدينة كوم حمادة .

تضمنت إعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى (1) (2) (3) بمدينة وادى النطرون ومشروع التقسيم من ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة المهاجرين والادكاوى بكفر الدوار.

بالإضافة إلى اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شبراخيت بارتفاع حد اقصى 18 متر وكذا المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كوم حمادة بارتفاع حد اقصى 21 متر وجارى تحديث الارتفاعات من قبل وزارة الدفاع .

ومن جانبها أكدت منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط اعتماد جميع المخططات التفصيلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ووزارة الدفاع وذلك وفقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
 

محافظ البحيرة: اعتماد مخططات تفصيلية جديدة للقضاء على العشوائيات.. صور
محافظ البحيرة: اعتماد مخططات تفصيلية جديدة للقضاء على العشوائيات.. صور
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