بعد كشف عدد المصابين الحقيقي.. موسكو تمدد العزل المفروض بسبب كورونا حتى 31 مايو

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، العاصمة الروسية عن تمديد موسكو نظام العزل الذاتي المفروض بسبب فيروس كورونا حتى 31 مايو الجاري.





وأكد سوبيانين أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو هو أكبر مما تم اكتشافه حتى الآن.





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وأضاف: "حوالي 300 ألف شخص مصاب بالفيروس "، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية حاليًا تكمن في تحديد هؤلاء المصابين بقدر الإمكان.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، فيعد هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من الإجمالي الرسمي للمصابين في موسكو.





وأعلنت السلطات في موسكو عن تسجيل 92676 إجمالي إصابات بفيروس كورونا.





وذكرت وزارة الصحة الروسية أنه تم 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتكون أعلى زيادة يومية في حصيلة الإصابات بالبلاد، إضافة إلى 88 وفاة.





وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 177160 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.