AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد كشف عدد المصابين الحقيقي.. موسكو تمدد العزل المفروض بسبب كورونا حتى 31 مايو

الخميس 07/مايو/2020 - 03:39 م
موسكو تمدد العزل
موسكو تمدد العزل المفروض بسبب كورونا حتى 31 مايو
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، العاصمة الروسية عن تمديد موسكو نظام العزل الذاتي المفروض بسبب فيروس كورونا حتى 31 مايو الجاري.

وأكد سوبيانين أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو هو أكبر مما تم اكتشافه حتى الآن.

اقرأ أيضا: 

وأضاف: "حوالي 300 ألف شخص مصاب بالفيروس "، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية حاليًا تكمن في تحديد هؤلاء المصابين بقدر الإمكان.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، فيعد هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من الإجمالي الرسمي للمصابين في موسكو.

وأعلنت السلطات في موسكو عن تسجيل 92676 إجمالي إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أنه تم 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتكون أعلى زيادة يومية في حصيلة الإصابات بالبلاد، إضافة إلى 88 وفاة.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 177160 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1625.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 438

موسكو تحمي كبار السن من كورونا.. بهذا القرار

اجراءات صارمة في روسيا لوقف زحف كورونا

الصحة الروسية: أكثر من ألف وخمسمائة شخص مصاب بـ"كورونا"

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس "كورونا"

658 حالة اصابة مؤكدة جديدة بكورونا في روسيا

ترشيحاتنا

مدبولي: إعلان إجراءات لضمان عودة الاقتصاد نهاية رمضان.. فيديو

كورونا شرس.. مستشار الرئيس للصحة: علينا التعايش مع الفيروس.. وهو موجود منذ 2003.. فيديو

دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم

مستشار رئيس الجمهورية ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية.. فيديو

يلتهم شباك الصيادين.. "الفلاحين" تحذر من كائن يشكل خطرا على الثروة السمكية

أخبار الفن.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز.. وإصابة مادونا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

الزواج قبل رمضان.. عادة توجد فى ثلاث دول أفريقية

بي إم دبليو تضطر لإلغاء إنتاج سيارتها الخارقة المنتظرة Vision M Next