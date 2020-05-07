اتحاد الكرة ينعى وفاة مدحت أنور نجم الترسانة السابق
الخميس 07/مايو/2020 - 03:57 م
مدحت أنور
نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه عبر الموقع الرسمي للجبلاية مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون". وتوفي أمس الأربعاء مدحت أنور نجم الترسانة الأسبق والمدرب بقطاع الناشئين إثر أزمة قلبيه مفاجئة قبل أذان المغرب وشيعت الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر. وكان آخر ظهور لـ مدحت أنور بنادي الترسانة أول أمس أثناء صرف مرتبات المدربين.