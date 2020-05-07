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أخبار العالم

إصابة شخص مقرب من الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الخميس، عن ثبوت إصابة فرد بالجيش الأمريكي مقرب من الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الشكوك مرة أخرى حول إصابة ترامب. 

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن هذا الشخص من أعضاء وحدة عسكرية من النخبة المكرسة للبيت الأبيض، من أجل العمل بالقرب من الرئيس الأمريكي عائلته.

وقالت "سي ان ان" إن ترامب أنزعج بشدة عقب إبلاغه بهذا الامر، حيث تم إبلاغه من قبل طبيب البيت الابيض. 

وصرحت المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان لها: "لقد تم إعلامنا مؤخرًا من قبل الوحدة الطبية بالبيت الأبيض بأن أحد أفراد جيش الولايات المتحدة ، الذي يعمل في حرم البيت الأبيض، أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا". 

وأضافت: "تم إثبات عدم إصابة الرئيس الأمريكي ونائبه بالفيروس، حيث لا تزال صحتهما جيدة". 



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