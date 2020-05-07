شفاء ٤ من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفي العزل بالشرقية ..صور

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أول أربعة حالات تم تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".





وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفي العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق.





جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفي، للاطمئنان علي حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وفي جو من السعادة الغامرة بالمستشفي بتمام شفاء هذه الحالات، وعودتهم إلي ذويهم بحالة جيدة، .





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في آن واحد، ويعملون علي قلب رجل واحد، في خط المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد ، فهم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين، ويفعلون ما بوسعهم في سبيل معالجة المرضي للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم أولًا ومن ثم لدرء إنتشار المرض والوباء بين المواطنين.





وأضاف "مسعود" أن أفراد الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، لم تتواني عن تقديم الخدمة المثلى للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بصورة مشرفة، والذين أصبحوا يحظوا بإحترام وتقدير الجميع.







