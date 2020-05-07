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أخبار العالم

إيطاليا تسجل 274 وفاة و1401 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
إيطاليا تسجل 274
إيطاليا تسجل 274 وفاة و1401 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيطاليا 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 215.858 شخصا.

فيما سجلت إيطاليا 274 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 29958 شخصا.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير حيث تم تسجيل 3 ملايين و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس، في ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية عن يوم  أمس الأربعاء.

وأشارت أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,820 شخص.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,820,870 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 265,098 حالة وفاة على مستوى العالم، إلا أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,303,169 شخصا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، بأكثر من مليون و263 ألف حالة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم روسيا وتركيا والبرازيل وإيران.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر أيضا الولايات المتحدة القائمة بنحو 75 ألف حالة وفاة تليها بريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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