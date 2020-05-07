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أخبار البلد

فيصل الصباح: تحية للقيادتين الكويتية والمصرية لإجلائهم العالقين

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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الكويت: زياد السويفي
وجه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانيه السابق، التحية للقيادتين الكويتية والمصرية في نجاحهم وإدارة أزمة ملف المخالفين والعالقين بالخارج ورجوعهم لأوطانهم.

وأشار إلى أن التماسك والمتانة في العلاقة بين البلدين خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم وبشكل خاص كثرة الفتن والشائعات للوقيعة وزعزعة العلاقة بين مصر والكويت كان وراءها قيادة حكيمة أجلت صدور الجميع بقرارات وطنية ترفع من قيمة الانسانية وتبرز المعادن الصلبة الأصيلة.

وأوضح أن رحلات إجلاء العالقين أثبتت حب الشعبين مما شاهدناه من قبل المواطنين والوافدين وصبرهم حتى رجوعهم لأوطانهم، مضيفا أننا تعودنا دائما على حكمة القادة التي هي رهان حقيقي لمعالجة الملفات الصعبة في الظروف الحاسمة التي تجعلنا نطمئن.

وقال إن الشيخ جابر الأحمد يملك من الحكمة والبصيرة والرؤية والهدوء والصبر ما يجعله يحل أصعب الملفات وكذلك القيادة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي بقراراته الإنسانية بإجلاء المصريين بالخارج و التعامل مع الأزمات بطريقة تقدم نموذجا مشرفا للإدارة الحكيمة.

واختتم: "كل التحية للشيخ جابر الأحمد الصباح وللرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده المصرية على قراراتهم التي أسعدت المواطنين وإجلاء العالقين.
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