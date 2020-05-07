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ديني

مفتي الجمهورية: لا يجوز اعتكاف الرجل في البيت بخلاف المرأة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:27 م
مفتي الجمهورية: لا
مفتي الجمهورية: لا يجوز اعتكاف الرجل في البيت بخلاف المرأة
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد وليس له اعتكاف في البيت، منوها الى أنه نظرا للظروف التي نمر بها من غلق المساجد ونحوها، فإن الرجل الذي اعتاد الاعتكاف في السنوات السابقة وكانت نيته الاعتكاف هذا العام فإن الله سيجازيه أضعاف الثواب، ومثل ذلك من تعود على صلاة الجماعة وأداء العمرة في رمضان سيجازيه الله عن ذلك حتى ولو لم يفعل. 

وأضاف مفتي الجمهورية لصدى البلد، أنه يمكن للمرأة الاعتكاف في بيتها وهو المرجو الاعتكاف في مصلاها بالمنزل مثل حجرة بمفردها أي تعتكف على ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن في هذه الغرفة.

تعليق العبادات

وأشار إلى انه ينبغي علينا أن ندرك ونعي كمسلمين أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا وهو أمر الله تعالى الذي لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأي سبب ولو كان لإقامة الجماعة أو التروايح، ونحن مثابون على الإلتزام بتلك التعليمات. 

وأكد أنه لا يجوز استغلال العاطفة الدينية لدى عامة الناس وتعريض حياتهم للخطر وربما للموت، بحجة إقامة سنة التروايح أو غيرها، فلا بأس أن يقيم الإنسان صلاة التراويح في بيته مع زوجته وأبنائه الذين يختلط بهم ويعايشهم دون ضرر مع الأخذ بالتدابير الصحية البسيطة التي تلتزم بها عامة الأسر في البيوت.

وذكر أن الإسلام حثنا على حِفَظِ النَّفس وصيانتها بكلِّ الطُّرق والسُّبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر؛ ومن ذلك ما قعَّده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة الدَّفع أقوى من الرَّفع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، و إذا حدث ما يعرض الإنسان للهلاك من أمراض، ففي هذه الحالة نقول لا تذهب إلى المسجد حتى ينتهي الوباء.

سبب غلق المساجد وترك التجمعات الأخرى

ونحن نعلم أن المسلمين جميعًا حزنوا لغلق المساجد، فقلوبهم تتعلق ببيوت الله، ولكن لا داعي للجدل والمزايدة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها، كما أن حفظ النفس مقدم على جلب المصالح، والدولة اتخذت إجراءات من شأنها تخفيف الكثافات في المصالح الحكومية وبالتالي تخفيف الزحام في المواصلات العامة.

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