الزمالك يفاوض المهاجم المالي زومانا سيمبارا لتدعيم الهجوم في الشتاء

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات متقدمة مع المهاجم المالي الدولي زومانا سيمبارا، لاعب الملعب المالي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا لما أورده موقع "أفريكا فوت"، فإن الزمالك كثف اتصالاته مع إدارة اللاعب صاحب الـ27 عامًا، وبدأ بالفعل دراسة تقديم عرض رسمي يمتد لعامين، بعد أن نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لما يمتلكه من قدرات هجومية مميزة تتماشى مع احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

ويعد سيمبارا من أبرز المهاجمين في الدوري المالي، حيث يمتلك مسيرة احترافية متنوعة، إذ سبق له اللعب في صفوف نيويورك ريد بولز الثاني بالولايات المتحدة، وسبورتينج تولون الفرنسي، كما مثّل منتخب بلاده في مختلف المراحل السنية وصولًا إلى المنتخب الأول.

وخاض المهاجم المالي الموسم الماضي مع دجوليبا قبل أن ينتقل إلى الملعب المالي، وقدم موسمًا قويًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث شارك في 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

ويحظى اللاعب باهتمام من عدة أندية أوروبية أبرزها سوشو وباستيا الفرنسيان، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة لإنعاش سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.