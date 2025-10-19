فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام طلائع الجيش فى الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كيلوباترا تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، في تمامالساعة الثامنة مساً بتوقيت القاهرة، في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير.