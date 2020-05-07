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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 600 مصري من العالقين بدولة الكويت

الخميس 07/مايو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهم 600  مصري من العالقين بدولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات الاستثنائية الثلاثة سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة 600 مصري كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .



كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
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