بفستان وحذاء أزرق.. أروى تتألق في حلقة حسن شاكوش
الخميس 07/مايو/2020 - 08:20 م
شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة
جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
تألقت أروى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم باللون الازرق السادة الذى أخذ القماش الشيفون السادة. وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون الازرق وذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت "مكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضحية مقلب الفنان رامز جلال، ، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا على أساس أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز مجنون رسمي.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.