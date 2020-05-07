بفستان وحذاء أزرق.. أروى تتألق في حلقة حسن شاكوش

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضحية مقلب الفنان رامز جلال، ، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا على أساس أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز مجنون رسمي.









وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.