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محافظات

خروج 10 متعافين من كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

الخميس 07/مايو/2020 - 09:49 م
خروج 10 متعافين من
خروج 10 متعافين من كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الخميس، عن خروج 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 126 شخصا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الخميس، عن إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.

وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي لطفل رضيع  ومواطن بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط، ومواطن داخل أحد المستشفيات الخاصة،  ومواطن بقرية موشا بمركز أسيوط، ومواطن بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية، و4 حالات بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب.

وشهدت قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، انتشارًا مكثفًا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية مؤكدة بالقرية.
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