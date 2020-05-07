ماذا قال مفتي نيوزيلندا عن خادم الحرمين الشريفين؟

أكد المفتي العام رئيس مجلس علماء نيوزيلندا الشيخ محمد عامر فيض الرحمن أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ترسيخ لقيم ومفاهيم الإسلام.









جاء ذلك في بيان تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الجزر الباسيفكية.









وأعرب المفتي فيض الرحمن عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين على رعايتهما لهذه المشاريع التي تلامس حاجات المسلمين، سائلا الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض وأن يديم على المملكة عزها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.









وأكد أن المسلمين في نيوزيلندا على وجه الخصوص يكنون محبتهم للمملكة وأن ما يحملونه في قلوبهم لها لا يوازيه شيء، فهي قبلتهم ومهوى لأفئدتهم.







