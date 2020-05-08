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حوادث

ضبط مالك شركة سلع غذائية لحجبه طن سكر و720 زجاجة زيت عن التداول في الأسواق بالجيزة

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:58 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .
 
اسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,741 طن "سكر ، مسلى" ، عدد 720 عبوة زيت طعام ) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
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