ضبط مالك شركة سلع غذائية لحجبه طن سكر و720 زجاجة زيت عن التداول في الأسواق بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

اسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة لحجبه عن التداول كمية قدرها (1,741 طن "سكر ، مسلى" ، عدد 720 عبوة زيت طعام ) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.



